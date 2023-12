Abstiegskandidat tritt beim Spitzenreiter an ASV Mettmann kann ohne Druck aufspielen

1. FC Monheim – ASV Mettmann. Du hast keine Chance, nutze sie. So oder ähnlich stellt sich die Ausgangslage des ASV vor dem Auftritt am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr im Rheinstadion an der Kapellenerstraße beim Klassenprimus dar. Ganz so dramatisch sieht das Daniele Vaveri indes nicht: „Unabhängig von der Tabellensituation ist das doch eine tolle Sache. Freitagabend, ein Flutlichtspiel gegen den ehemaligen Oberligisten Monheim. Daran hätte bei uns vor einem Jahr niemand geglaubt. Die Jungs haben es sich einfach verdient, unter diesen Voraussetzungen ein Pflichtspiel zu bestreiten.“ Der Chefcoach des Vorletzten weiß aber auch: „Wir selbst müssen schon eine sehr starke Leistung abrufen und darauf hoffen, dass die Monheimer nicht ihren besten Tag erwischen.“