Fußball-Landesliga Jüchen gegen Schlusslicht SC Düsseldorf-West gefordert

VfL Jüchen/Garzweiler (5.) - SC Düsseldorf-West (20.). Von den drei Landesligisten aus dem Rhein-Kreis Neuss darf sich nur der Aufsteiger vor heimischem Publikum aus dem Fußballjahr verabschieden. „Das wird noch mal ein Kraftakt. Da müssen wir noch mal alles reinhauen, um mit einem sehr guten Gefühl in die Winterpause zu gehen“, sagt VfL-Coach Marcel Winkens und fügt in einem Atemzug hinzu: „Man merkt allen an, dass die Pause jetzt auch dringend nötig ist.“ Nach einer Durststrecke hatten sich die Jüchener wieder gefangen und sind nun seit sechs Spielen ungeschlagen, zuletzt gab es drei Siege in Folge. Die Rollen gegen das Schlusslicht sind also klar verteilt, zumal beim SC Düsseldorf-West auch der Effekt des Trainerwechsels verpufft zu sein scheint. Unter Ex-Profi Günter Abel gab es nur einen Sieg im Derby gegen Unterrath, dem stehen vier Niederlagen gegenüber. „Deswegen haben die auch nichts zu verlieren, das macht sie gefährlich“, meint Winkens. Er selbst muss ein Team im Vergleich zum jüngsten Sieg in Mettmann auf drei Positionen umbauen. Tim Heubach und Tim Hintzen sind gesperrt, Pascal Moseler ist die ganze Woche beruflich verhindert. Das Hinspiel hatten die Jüchener 4:3 gewonnen.