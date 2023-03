Fußball-Kreisliga A Gierath kann doch noch gewinnen

TSV Norf – SV Glehn 2:1 (1:1). Norf feiert einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf und zieht Glehn wieder tiefer in den Tabellenkeller. Durch ein Eigentor von Kevin Block (34.) waren die Gäste noch in Führung gegangen, Anton Rutkovskiy (45.) erzielte allerdings kurz vor der Pause den Ausgleich. In der 89. Minute schoss Ugurcan Ünver dann den Treffer zum Sieg. „Die Moral in der Mannschaft stimmt einfach. Wir haben uns auch vom Rückstand nicht beirren lassen. Das war ein ganz wichtiger Sieg“, sagte Norfs Trainer Niklas Weyers.