Handball-Regionalliga Neusser HV in Ratingen noch hui, gegen HG Remscheid pfui

So fehlten beim Gastgener wichtige Eckpfeiler, was aber nicht als Entschuldigung für eine derartig desolate Leistung gelten dürfe, schimpfte Trainer Julian Fanenbruck: „Gleichgültig ob Abwehr oder Angriff, wir haben über die gesamte Spielzeit überhaupt keinen Zugriff bekommen." Die Abwehr ließ sich durch simple Kreuzbewegungen aushebeln, es fehlte die Absprache und von einer etwaigen Aggressivität war gleich gar nichts zu erkennen. Eklatant auch die Fehler in der Offensive: Die Laufwege stimmten nicht, die Anzahl der technischen Fehler war erschreckend und wenn Würfe auf das gegnerische Gehäuse kamen, waren sie häufig unvorbereitet und nicht selten eine leichte Beute des Remscheider Torhüters, der somit den einen oder anderen Tempogegenstoß einleiten konnte. „Heute hat kein Spieler Normalfall erreicht. Einzig Torhüter Robin Schroif, der nach seiner längeren Verletzung erstmals wieder dabei war, ist da auszunehmen. Für ihn freut es mich besonders, dass er ein gutes Spiel gemacht hat", betonte Fanenbruck. „Nach dem tollen Auftritt gegen Ratingen hatte ich mehr erwartet, wirklich schade. Nächste Woche haben wir das Derby gegen Korschenbroich und da müssen sich die meisten Dinge grundlegend ändern. Daran gilt es in den kommenden Trainingseinheiten zu arbeiten.“