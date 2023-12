Fußball-Kreisliga A Arminia Kapellen erlebt endlich ruhige Zeiten

Die Rechnung ist aufgegangen. In der vergangenen Saison hatte Arminia Kapellen in der Fußball-Kreisliga A erst vier Runden vor Schluss die letzten Zweifel am Klassenerhalt aus dem Weg räumen können. Im Sommer wurde der Kader qualitativ und in der Breite verstärkt, um an der Fleuth endlich einmal eine sorgenfreie Spielzeit erleben zu dürfen.