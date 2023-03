Fußball-Bezirksliga Rommerskirchen gelingt in Bilk eine Sensation

VdS Nievenheim – FC Kosova 3:0 (2:0). Nievenheim ist wieder in der Spur, nach drei Niederlagen in Folge schlägt der Aufsteiger den Tabellenzweiten. „Wir waren von Anfang an überlegen, ich bin total stolz auf die Mannschaft“, sagte Coach Daniel Köthe. Bereits in der Anfangsphase sorgten die Hausherren durch Berkan Öksüz (15.) und Nils Jochmann (20.) für ein eindeutiges Ergebnis, Stephan Volk (90.+1) legte in der Nachspielzeit nach. „Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt und bewiesen, dass wir noch eine Spitzenmannschaft sind“, so Köthe.