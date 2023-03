2. Handball-Bundesliga Dormagen ohne eine echte Siegchance

Dabei liegt die Krux nicht in der Abwehr, die phasenweise sogar richtig gut stand, und auch nicht an Torhüter Martin Juzbasic, der zumindest am Samstagabend mit 15 gehaltenen Bällen nicht so schlecht war, wie ihn seine Kritiker auf der Tribüne sehen. Doch was nützt der beste Block, was nützt die schönste Parade, wenn in der anschließenden Vorwärtsbewegung der Ball einfach weggegeben wird? Das Bemerkenswerteste am Auftritt gegen Bietigheim: Dormagen hatte tatsächlich, was selten genug vorkommt, weniger Fehlwürfe als der Gegner (18:22) – und verlor trotzdem, weil es einmal mehr viel zu viele technische Fehler und Fehlpässe produzierte. Da fehlt der Spielgestalter, da fehlt die Spielidee, da wird der Ball planlos nach vorne getragen und der Angriff allzu oft ebenso planlos abgeschlossen. Kreativität wird durch Tempo ersetzt – und das kann bei einer Mannschaft, die aus vielfältigen Gründen nicht eingespielt ist, nicht gutgehen.