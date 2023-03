Skaterhockey Eagles kehren mit einem dickem Hals aus Bayern zurück

Das in jeder Beziehung anstrengende Wochenende mit zwei Spielen in Bayern hinterließ beim Skaterhockey-Bundesligisten Crash Eagles Kaarst einen faden Beigeschmack. Auf die Palme brachte den Deutschen Meister nach dem 13:10-Erfolg (7:2, 4:6, 2:2) im ersten Spiel beim dreimaligen Europacup-Sieger TV Augsburg in erster Linie die Schiedsrichterleistung bei der 5:6-Niederlage (3:2, 1:1, 1:3) beim Aufsteiger IHC Atting. Vor allem zwei Szenen erregten die Gemüter der Gäste: 2:02 Minuten vor Schluss erhielt Tim-Niklas Wolff beim Spielstand von 5:5 wegen „hohen Stocks“ eine Zwei-Minuten-Strafe. Ihm folgte 56 Sekunden vor dem Ende Moritz Otten wegen eines im Spielprotokoll nicht genauer definierten „Fehlverhaltens“. In doppelter Überzahl traf Fabian Hillmeier nur 15 Sekunden später zum Siegtreffer für Atting. Eagles-Vorsitzender Georg Otten stellte danach verärgert fest: „Ein Schiedsrichter sollte Emotionen herausnehmen und souverän agieren, sich in strittigen Situationen auch mal mit seinem erfahrenen Kollegen abstimmen. Dass hier nun von außerhalb die Entscheidung fällt, ist bitter für Gewinner und Verlierer.“