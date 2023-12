In der Neusser Stadthalle Weitere Karten für Neujahrskonzert erhältlich

Der Kartenvorverkauf für das traditionelle Neujahrskonzert der Stadt Neuss mit der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein (dkn) ist in die nächste Phase gestartet. Ab sofort sind weitere Plätze erhältlich. Zum ersten Mal wird das Neujahrskonzert 2024 als Abendveranstaltung stattfinden. Am Sonntag, 14. Januar, wird die Kammerakademie unter der Leitung des Chefdirigenten Christoph Koncz ab 18 Uhr in der Stadthalle einige „tänzerische Kompositionen“ aus dem 18. bis 20. Jahrhundert zu Gehör bringen. Dazu erklingt die Symphonie Nr. 7 A-Dur op. 92 von Ludwig van Beethoven. Erneut wird der Radio- und Fernsehmoderator Daniel Finkernagel durch das Programm führen. Am Konzertabend soll es auch eine Spendengelegenheit für die israelische Partnerstadt Herzlia geben. Karten für 23,40 Euro gibt es an der Tourist-Information sowie an weiteren an das Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen und online auf westticket.de. Enthalten ist die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln im VRR-Gebiet. Um möglichst vielen Besuchern das Konzert zu ermöglichen, werden pro Person maximal vier Karten ausgegeben.