Basketball Elephants Grevenbroich schnuppern schon am Aufstieg

Dass die Grevenbroicher ihr kleines Zwischentief überwunden haben, machte die Partie in Barmen deutlich. Sicher, abzusetzen wussten sich die Gäste erst spät, das erste Viertel fand Trainer Ken Pfüller sogar „ganz gruselig“, doch wie sie die Sache in der Schlussphase des dritten Viertels in die Hand nahmen, wusste zu beeindrucken: Knapp mit 55:52 (28. Minute) vorne, schnappte sich Casey Carpinello das Leder und eröffnete mit acht Punkten in Folge (darunter zwei Dreier) binnen weniger als 60 Sekunden einen 16:0-Lauf zur vorentscheidenden 71:52-Führung (30.). Den Rest erledigten die nun wieder in der Zonenpresse verteidigenden Elephants routiniert. „Wir hatten immer Antworten“, lobte der Coach seine mitunter launischen Jungs. Weil sie Barmens Hauptschützen Tobias Insberg ganz gut im Griff hatten, brauchten sie sich nur noch mit Daniel Walter und dem kräftigen Justin Vaitkus intensiver zu beschäftigen. Die Ausgangslage im Aufstiegskampf ist damit komfortabel: Sollten die Elephants am 22. April das freilich höllisch schwere Spiel bei den Bergischen Löwen gewinnen, könnten sie eine Woche später (29. April) die Rückker in die 1. Regionalliga mit einem Heimsieg über Sechtem schon am vorletzten Spieltag perfekt machen.