Zeughauskonzert in Neuss Trompetenmusik zwischen Klassik und Moderne

Die 25-jährige Trompeterin Selina Ott gewann als erste Frau überhaupt in ihrer Disziplin den ARD-Musikwettbewerb 2020 und bewies am Sonntag ein weiteres Mal ihr Können. Auch der gebürtig aus Taiwan stammende En-Chia Lin tat sich bereits durch zahlreiche internationale Engagements hervor und bezauberte die Zuhörer in Neuss mit einer sanften, aber doch charakterstarken Darbietung am Flügel. Schon beim ARD-Wettbewerb stand der Pianist Selina Ott als Korrepitor zur Seite. Im Juni 2021 erschien das erste gemeinsame Album der beiden Musiker.