Moderner Fünfkampf : Neusser SV schickt starkes Trio zu WM und EM

Das Neusser Team: (v.l.) Christoph Lemken, Sarah Dicks und Mika Adam. Foto: NSV

Neuss Mika Adam und Sarah Dicks treten in Portugal in der Altersklasse U17 an, Christoph Lemken (alle Neusser Schwimmverein) im älteren Jahrgang U19.

(sit) Anfang des Jahres hatten sich drei Moderne Fünfkämpfer des Neusser SV für internationale Einsätze qualifiziert: Tickets für die Europameisterschaft in Portugal lösten Mika Adam und Sarah Dicks in der Altersklasse U17, Christoph Lemken gelang das im älteren Jahrgang U19. Grundsätzlich dürfen in jeder Altersklasse pro Nation maximal vier Athleten starten.

Am Samstag hebt der Flieger Richtung Estremadura ab, wo in Caldas da Rainha für die Damen schon am Sonntag die Halbfinalläufe für nur 36 Plätze im Finale auf dem Plan stehen. Am Montag ziehen die Männer nach. Alle drei Neusser starten im Einzel, Mika Adam ist zusätzlich für die Männer- und Sarah Dicks für die Frauenstaffel im Einsatz. Insgesamt schickt Deutschland in den Altersklassen U17 und U19 19 Athleten und Athletinnen aus Berlin, Potsdam, Bonn und Neuss nach Portugal. Für sie heißt es indes: nach der EM ist vor der WM. Nur fünf Tage nach der für den 5. September geplanten Rückkehr müssen die Koffer erneut gepackt sein, denn quasi in einem Aufwasch hatten sich die Neusser im Winter auch für die Weltmeisterschaften in Ägypten qualifiziert. Wiederum ist das starke Trio des Neusser Schwimmvereins gefordert und kämpft ab dem 11. September um den Einzug ins Finale. Für die Teamwertung gilt dabei folgender Modus: Die Punkte der drei besten Teilnehmer oder Teilnehmerinnen eines Landes in den Finals der Einzelwettbewerbe werden fein säuberlich addiert. Die Nation mit den meisten Punkten holt sich am Ende die Goldmedaille.