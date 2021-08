Erstes Saison-Pflichtspiel für Dormagen : Dusko Bilanovic „Wir nehmen den DHB-Pokal sehr ernst“

Für Dormagens Trainer Dusko Bilanovic und seine Mannschaft steht im DHB-Pokal am Samstag das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Für Dormagens Zweitliga-Handballer steht beim ATSV Habenhausen das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Am Samstag geht’s für das Team von Trainer Dusko Bilanovic nach Bremen.

Nach vielen Wochen der Vorbereitung müssen die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen am Samstag erstmals in den Wettkampfmodus umschalten. Der Ligastart lässt zwar noch zwei Wochen auf sich warten, dafür steht die erste Runde im DHB-Pokal an, es geht am Samstag zum Bremer Drittligisten ATSV Habenhausen. Im Vorfeld der Partie spricht Bayer-Coach Dusko Bilanovic darüber, wie er die Partie gegen den unterklassigen Gegner angeht und über die Vorbereitung im Allgemeinen.