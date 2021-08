Fußball : Weisweiler-Elf kickt zum „75.“ bei den Sportfreunden Vorst

Kaarst Die Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach kommt mit Größen wie Claus Reitmaier, Thomas Kastenmaier, Karlheinz „Kalla“ Pflipsen, Chiquinho, Bachirou Salou und Mike Hanke.

(sit) Okay, ihren (75.) Geburtstag hatten die 1945 gegründeten Sportfreunde Vorst schon im vergangenen Jahr. Doch weil 2020 coronabedingt fast nichts ging, feiert der Verein eben jetzt, und zwar mit einem Sahnestück: Am Samstag (Anpfiff 15 Uhr) kommt die Traditionsmannschaft des VfL Borussia Mönchengladbach zum Gratulieren, trifft im Sportpark Vorst auf die Auswahl der Gastgeber. Es könnte voll werden, der Jubilar erwartet nämlich an die 800 Zuschauer.