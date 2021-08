Fußball, NRW-Ligapokal : U19 verliert gegen den BVB und verpasst das Halbfinale

Leverkusen Im letzten Gruppenspiel unterlag die U19 von Bayer Leverkusen Borussia Dortmund mit 3:5 (2:4). Rund 300 Zuschauer verfolgten das Spitzenspiel im Ulrich-Haberland-Stadion. Der älteste Nachwuchs von Bayer 04 hat damit das Halbfinale im NRW-Ligapokal verpasst.

In der Folge überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst brachte Bradley Thomas Fink seine Borussia wieder in Front (19.). Zwei Zeigerumdrehungen später war es erneut Gedikli, der dieses Mal mit einem sehenswerten Abschluss von der Strafraumgrenze das 2:2 folgen ließ. Wiederum nur zwei Minuten später traf Dortmund zum dritten Mal: Samuel Bamba schloss einen Konter über die linke Seite aus kurzer Distanz ab.

Als Fink mit seinem nächsten Tor auf 2:4 aus Sicht der Bayer-Junioren gestellt hatte (33.), brauchten die Leverkusener nun drei Tore, um noch das Halbfinale zu erreichen. Die zweite Halbzeit konnte allerdings nicht mehr ganz an das Spektakel der ersten Hälfte anknüpfen. Es lief bereits die Nachspielzeit, als Dortmunds Fink mit seinem dritten Treffer das endgültige Aus des Werksklubs besiegelte. Den Schlusspunkt setzte Sommerzugang Zidan Sertdemir mit einem unhaltbar in den rechten Winkel gezirkelten Freistoß aus rund 20 Metern – ein echtes Highlight.

Am Samstag startet der Bayer-Nachwuchs dann so richtig in die neue Saison. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft die U19 auf TSV Schott Mainz. Weitere zwei Wochen später beginnt für das Team von Trainer Sven Hübscher die Liga mit der Partie bei Fortuna Köln.