Handball-Oberliga : Reserve des TSV Bayer Dormagen steht vor einem Neuanfang

Dormagen Bei den Dormagenern hat sich viel getan in der langen Corona-Pause, bis auf drei Spieler hat sich der Kader stark verändert. Weil auch der Nachwuchs verstärkt aushelfen soll, hat A-Jugend-Coach David Röhrig das Team zusätzlich übernommen.

Während der Liga-Auftakt der Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen Mitte September noch auf sich warten lässt, wird es für Zweitvertretung der Dormagener in der Oberliga schon am Sonntag ernst. Los geht’s mit einem Heimspiel gegen den SC Fortuna Köln , das um 15:30 Uhr im TSV-Bayer-Sportcenter angepfiffen wird.

Für die Gastgeber ist das nach dem Corina-bedingten Abbruch der Vorsaison eine Art Neuanfang, denn nur drei Spieler aus der vergangenen Spielzeit sind wieder mit von der Partie: die beiden Torhüter Cornelius Dahmen und Matthias Broy sowie Flügelspieler Daniel Stein. Gemeinsam mit Maximilian Hinrichs, Florian Träger und Moritz Köster, die den Sprung aus der A-Jugend in den Erwachsenenbereich machen, dem Rückkehrer Max Eugler, Neuzugang Janis Becker und dem Routinier und Zweitliga Co-Trainer Peer Pütz, der aus Opladen zurückkehrt, bilden sie den neunköpfigen Stammkader der „Zweiten“. Da der Kader so aber noch sehr dünn ist, wird er von Woche zu Woche mit Spielern aus der Bundesligamannschaft der A-Jugend aufgefüllt. Damit das reibungslos klappt, übernimmt David Röhrig das Traineramt der Reserve zusätzlich zu seinem Job als A-Jugend-Coach. Beide Mannschaften haben die Vorbereitung bereits gemeinsam bestritten und werden auch weiterhin zusammen trainieren. Das Spiel gegen Köln sieht Röhrig als Standortbestimmung: „Die Jungs haben eine solide Vorbereitung hingelegt. Was uns noch fehlt, ist Stabilität und Wettkampfhärte. Deswegen freuen wir uns, dass es jetzt endlich wieder losgeht“, sagt der Coach. Details über Köln kennt er aber nicht: „Wir hatten keine Möglichkeit, vorab Videos der Fortuna zu scouten. Es wird also spannend.“