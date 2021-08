Fußball-Bezirksliga : Der sportliche Alltag holt den BV Wevelinghoven wieder ein

Rhein-Kreis Vor dem ersten Saisonspiel der Wevelinghovener daheim gegen den VfL Jüchen-Garzweiler steht auch fest, wer die Nachfolge des tragisch verstorbenen Trainers Tim Bernrath antritt.

Am zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga steht die Partie zwischen dem BV Wevelinghoven und dem VfL Jüchen-Garzweiler im Fokus. Nicht nur, weil sie ein Kreisderby ist: Wevelinghoven startet nach dem tragischen Tod von Trainer Tim Bernrath im Alter von nur 31 Jahren und einem spielfreien Wochenende in die Saison.

BV Wevelinghoven – VfL Jüchen-Garzweiler. Nach dem Schock holt der sportliche Alltag die Wevelinghovener wieder ein. Der Verein entschied sich, dem bisherigen Co-Trainer Maik Odenthal die Betreuung der ersten Mannschaft zu übertragen. Dagegen nehmen sich die Probleme des VfL Jüchen-Garzweiler vernachlässigbar aus. Der ohnehin dünne Kader wird durch die Ausfälle von Marcel Pohl (zwei Spiele Sperre nach einer Roten Karte), Kevin Mühlfarth und Lucas Esser (beide verletzt) weiter geschwächt. „Wir sind fast an dem Punkt angelangt, an dem ich das Trikot überziehen muss“, erklärt VfL-Trainer Marcel Winkens. Gute Nachrichten gab’s für den VfL von der Auslosung des Niederrheinpokals. In Runde eins kommt Titelverteidiger und Regionalligist Wuppertaler SV nach Jüchen.