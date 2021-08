Fußball-Landesliga : Holzheimer suchen nach verlorener Leidenschaft

Tom Nilgen könnte gegen Süchteln ins HSG-Team zurückkehren. Foto: FuPa

Holzheim Nach der Auftaktniederkage gegen Vohwinkel müssen die Landesliga-Fußballer der HSG schon am Freitag in Süchteln ran. Ein wichtiger Spieler könnte in die Mannschaft zurückkehren.

Nach der vermeidbaren Niederlage im ersten Punktspiel nach der monatelangen Corona-Pause (1:3 gegen Vohwinkel) bleibt Fußball-Landesligist Holzheimer SG nicht viel Zeit. Schließlich steht schon am Freitag (20 Uhr) beim ASV Süchteln der nächste Teil des knüppelharten Auftaktprogramms der HSG auf dem Programm. Dennoch legte Trainer Hamid Derakhshan großen Wert darauf, weite Teile der ersten Wochentrainingseinheit für die Aufarbeitung des ersten Spieltags zu verwenden.