Voltigieren : Janika Derks siegt im Nationenpreis

Janika Derks brachte in Budapest die erste Medaille ein. Foto: Daniel Kaiser

Budapest Voltigier-WM in Budapest: Erstes WM-Gold und Führung im Pas-de-Deux.

Sensationeller Wettkampftag für die Neusser Voltigierer Janika Derks und Johannes Kay bei den Weltmeisterschaften im ungarischen Budapest am gestrigen Freitag.

Zunächst setzen sich die beiden Athleten vom RSV Neuss-Grimlinghausen im Pas-de-Deux-Wettbewerb nach dem ersten Durchgang an die Spitze des Feldes. Für ihre erste Kür in der „National Riding Hall“ im Zentrum von Budapest kassierten die Rheinländer mit ihrem 14-jährigen Oldenburger Humphrey Bogart OLD und Longenführerin Nina Vorberg eine Wertnote von 8,788 Punkten. Das bedeutete die deutliche Führung für die Deutschen im zwölf Duos umfassenden Starterfeld. Auf Rang zwei liegen mit großem Abstand die Kölner Chiara Congia und Justin van Gerven (8,199), gefolgt von den Amerikanern Haley Smith und Daniel Janes (8,093).