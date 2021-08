Fußball : FC Delhoven feiert mit neuem Kunstrasen

Der neue Kunstrasen des FC Delhoven samt Biergarten mit Blick aufs Spielfeld und Mini-Kunstrasen für den fußballerischen Nachwuchs. Foto: FC Delhoven

Rhein-Kreis In einer vorgezogenen Partie der Fußball-Kreisliga A setzt sich der SV Rosellen am zweiten Spieltag mit 6:0 gegen den SV Glehn durch.

Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der A-Kreisligist FC Delhoven den SVG Grevenbroich, doch markiert die Meisterschaftspartie nicht den Höhepunkt, sondern nur den Abschluss eines ereignisreichen Wochenendes am Walter-Reuber Weg.

Das begann bereits am Freitagabend mit der Eröffnung des Kunstrasenplatzes durch Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld. Zu den neuen Attraktionen gehört auch der Biergarten mit Blick aufs Spielfeld und der in Eigenregie erstellte Mini-Kunstrasen für den kleinsten Nachwuchs direkt hinter dem Hauptfeld. „Insgesamt ist das jetzt eine schmucke Anlage geworden“, fasst der 2. Geschäftsführer Dennis Kessel zusammen. Und für die Feierlichkeiten 2022, wenn der Verein sein 100-jähriges Bestehen feiert, hat der FC Delhoven bekanntlich Ex-Nationalspieler Lukas Podolski als Schirmherrn gewinnen können.

Das sportliche Programm am Samstag: 11 Uhr: D-Junioren des FC Delhoven - SV Rosellen; 12 Uhr: E-Junioren - Tus Germania Hackenbroich; 13.30 Uhr: C-Junioren - GW Brauweiler: 16 Uhr: A-Junioren - RS Horrem. Weiter geht es am Sonntag: 11 Uhr: B-Junioren - Rheinkraft Neuss; 13 Uhr: Zweite Mannschaft - TSV Bayer Dormagen II (Kreisliga B); 15 Uhr: Erste Mannschaft - SVG Grevenbroich.

Was sich sonst noch so tut in der Fußball-Kreisliga A: Für den SV Rosellen gab es unter der Woche in einem vorgezogenen Match schon den zweiten „Dreier“ der noch jungen Saison, Delhoven, Jüchen und der SVG Grevenbroich können am Wochenende nachziehen. Für Hoisten, den VfR 06 Neuss und Bedburdyck/Gierath geht es darum, nicht die zweite Niederlage zu kassieren und einen Fehlstart in die Saison abzuwenden.

SV Rosellen – SV Glehn 6:0 (3:0). Nach dem 3:0-Sieg beim VfR Neuss hat sich Rosellen am zweiten Spieltag den nächsten Erfolg geholt – und das mehr als deutlich. Julian Schnock sorgte mit einem Doppelschlag (8. und 22. Minute) früh für klare Verhältnisse, Jean Claude Mangangula traf ebenfalls vor dem Pausenpfiff (13.). Auch im zweiten Durchgang hatten die Glehner nichts entgegenzusetzen. Johannes Meuter traf in der 53. Minute zum 4:0, Eduard Hildenberg erhöhte per Strafstoß (72.), ehe Danny Hepner mit dem 6:0 (78.) den Schlusspunkt setzte.

VfR Büttgen – VfL Jüchen/Garzweiler II. Für die Büttgener steht am Sonntag nach einem weiteren spielfreien Wochenende der erste Saisonauftritt an. Es soll direkt die ersten drei Punkte geben: „Ich bin guter Dinge, dass wir uns den ersten Sieg holen können“, sagt Trainer Nils Heryschek. „Wir haben gut trainiert, die Mannschaft ist motiviert und wir haben nach der Pause noch keine Verletzten zu beklagen.“ Die Jüchener sind vergangene Woche mit einem Sieg im Ortsderby gegen Gierath in die Spielzeit 2021/2022 gestartet.

SV Bedburdyck/Gierath – DJK Germania Hoisten. Die Gierather könnten die Niederlage gegen Jüchen mit einem Sieg gegen Hoisten wieder ausbügeln. Die DJK ist jedoch am ersten Spieltag mit 0:6 gegen Delhoven unter die Räder gekommen und will es am Sonntag unbedingt besser machen. „Ich hoffe, wir haben uns erholt“, sagt Coach Marcus Schwarz. „Wir sind eine sehr junge Mannschaft mit vielen Junioren, die brauchen vielleicht noch ein oder zwei Spiele zum Reinkommen.“ Die zweite Niederlage soll aber verhindert werden: „Ich bin zuversichtlich, dass es besser wird“, so Schwarz. „Die Stimmung ist gut, die Personalsituation entspannt sich und wir werden alles geben, um mindestens einen Punkt zu holen.“