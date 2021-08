Skaterhockey : Wechsel des Nationaltorhüters gescheitert

Nationaltorwart Daniel „Taylor“ Schneider ließ sich schon im Trikot der Crash Eagles ablichten, kommt nun aber doch nicht nach Kaarst. Foto: Eagles

Kaarst Große Personalprobleme zwingen den Skaterhockey-Bundesligisten aus Kaarst zum Handeln. Vizemeister holt Daniel „Taylor“ Schneider aus Iserlohn.

The same procedure as last year.“ Wie schon in der wegen der Corona-Pandemie bereits nach dem ersten Spieltag abgeblasenen Saison 2020 geht es für den Skaterhockey-Bundesligisten Crash Eagles Kaarst auch beim Restart mit einem Match gegen den TV Augsburg los. Noch vor dem Lockdown fertigte der Deutsche Vizemeister die bayerischen Schwaben in heimischer Stadtparkhalle mit 16:4 ab. Das Wiedersehen findet am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) aber in der Fuggerstadt statt.

Weil bis zum Jahresende nicht mehr allzu viel Zeit ist, muss in dieser Saison alles ein bisschen schneller gehen. Die Adler treten in der nun wieder zweigleisigen Bundesliga in der Gruppe B nur noch gegen Köln, Krefeld, Düsseldorf und Augsburg an. „Keine leichte Aufgabe, denn zum Erreichen der Play-offs muss man Erster oder Zweiter werden“, sagt der Vorsitzende Georg Otten. Schnell wieder auf Betriebstemperatur zu kommen, ist darum das Gebot der Stunde. „Es fühlt sich fast wie ein Neuanfang an nach der langen Zeit, und wir sind froh, endlich wieder in den Wettkampfmodus zurückzukehren“, so Offensiv-Verteidiger Felix Wuschech.

In Augsburg zu starten, ist eine heikle Angelegenheit, hat der Ex-Meister „in der Vergangenheit doch eine ordentliche Heimstärke bewiesen“, mahnt Otten. Dummerweise plagen die Kaarster auf der so wichtigen Torwartposition arge Probleme: In Nationaltorwart Richard Steffen und Niclas Stobbe stehen im Kader eigentlich zwei ganz vorzügliche Torhüter, doch beide sind nach Verletzungen aktuell noch Rekonvaleszenten und ein Einsatz in der Bundesliga käme zu früh. Auch von der im Bundesliga-Unterhaus spielenden Zweitvertretung ist keine Hilfe zu erwarten, so dass sich die Kaarster ihres großen Netzwerks bedienten. Die international tätigen Tim Dohmen und Thimo Dietrich nahmen Kontakt zu Daniel „Taylor“ Schneider auf. Mit dem Iserlohner hatte das Duo zuletzt bei einem Inline-Turnier in der Schweiz in einem Team gestanden und dabei erfahren, dass der erfahrene Keeper auf dem Markt ist – und machten Nägel mit Köpfen. „Da Iserlohn aktuell mit anderen Torhütern plant und er coronabedingt 2020 nicht gespielt hat, ging der Wechsel schnell über die Bühne“, so Trainer Dominik Linde. Indes: Der Verband legte sein Veto ein und verweigerte Schneider die Freigabe. Daher werden in Augsburg nun die beiden Nachwuchsleute Roman Lienaerts und Max Drücker ins kalte (Bundesliga-)Wasser geworfen.