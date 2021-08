Fußball, NRW-Ligapokal : U19 und U17 machen erste Schritte Richtung Halbfinale

Leverkusen Der Fußball-Nachwuchs von Bayer 04 ist mit Siegen gegen Alemannia Aachen in die neue Pflichtspiel-Saison gestartet. Die U19 hat einen 5:0-Erfolg gefeiert, die U17 setzte sich mit 4:0 durch.

Beim Team von Trainer Sven Hübscher stachen vor allem die Spieler heraus, die vor wenigen Wochen am Trainingslager der Lizenzmannschaft in Zell am See/Kaprun teilgenommen haben. Den ersten Treffer der neuen Saison erzielte Joshua Eze (36.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte der eingewechselte Ayman Aourir auf 2:0 (46.). Anschließend drehte der erst 16-jährige Zidan Sertdemir auf. Der Mittelfeldspieler, der im Sommer vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland an den Rhein kam und seither sämtliche Trainingseinheiten mit der Profimannschaft absolviert, traf in nur elf Minuten dreifach und sorgte somit früh für die Entscheidung (53., 60., 64.).