Jugendfußball : U19 freut sich auf den Liga-Pokal

Auch für Fortunas U19 rückt der Ernst des Fußballer-Lebens endlich wieder näher. Trainer Sinisa Suker hat nach ein paar freien Tagen den letzten Teil der Vorbereitungsphase eingeläutet. Nachdem sie monatelang wegen Corona nur trainieren durften, sehnen sich die Talente nach einem Wettbewerb. Der erste beginnt am übernächsten Wochenende. Im Rahmen des neu geschaffenen A-Junioren Ligapokals gastiert Fortuna am 8. August bei Viktoria Köln . Es folgen Partien gegen Rot-Weiss Essen (15. August) und den VfL Bochum (22. August). Der Sieger dieser Vorrundengruppe qualifiziert sich für das Halbfinale.

Suker begrüßt den neuen Wettbewerb. Dass es hierbei ausnahmslos gegen Teams geht, auf die man dann später auch in der Meisterschaft trifft, ist für den Fußball-Lehrer zweitrangig. „Da wir in der Liga nur eine einfache Hinrunde bestreiten, erhalten wir mit dem Ligapokal Gelegenheit, Spielpraxis zu sammeln.“

Für seine Schützlinge ist der regionale Pokalwettbewerb zugleich auch eine gute Standortbestimmung für den ersten kleineren Saisonhöhepunkt. Am 28. August gastiert die U19 in der ersten Runde um den DFB-Juniorenpokal beim SV Elversberg. Für den „großen Pokal“ hatte sich die Fortuna bereits im vorletzten Jahr mit dem Gewinn des Niederrheinpokals qualifiziert. Nachdem die letztjährige Auflage coronabedingt ersatzlos gestrichen werden musste, hatte die Suker-Elf ihr DFB-Pokal-Ticket für diese Saison automatisch gesichert.

Und auch in der unmittelbaren Nachbarschaft wurden die rot-weißen Scouts fündig. Der US-Amerikaner Stephan Soghomonian nutzte die SG Unterrath als Sprungbrett und möchte nun bei der Fortuna die nächsten Schritte auf der Karriereleiter gehen. Beim 3:1-Testspielsieg über die Landesliga-Herren von Schwarz-Weiß 06 war Soghomonian am Wochenende schon mit von der Partie. Nicht mit dabei waren erwartungsgemäß Simon Ludwig, Ephraim Kalonji und Daniel Bunk. Der deutsche U17-Nationalspieler Daniel Bunk, der im Trainingslager der Profis einen vielversprechenden Eindruck hinterließ, nimmt nach einem zweiwöchigen Urlaub nun wieder das Training auf. Ebenfalls aktuell schon im Herrenbereich unterwegs sind Stürmer Kalonji und Abwehrspieler Ludwig, die das Trainingslager mit der U23 in der Sportschule Wedau absolvierten. Wer aus diesem Trio dann am 11. September beim Punktspielstart bei Arminia Bielefeld tatsächlich für die U19 auf dem Platz stehen wird, bleibt mit Spannung abzuwarten.