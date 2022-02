Leichtathletik : Grevenbroicher Talent räumt drei Titel ab

Rhein-Kreis TK-Athletin Lilli Schlösser war bei den LVN-Meisterschaften der U16 die erfolgreichste Athletin. Doch auch der restliche Nachwuchs aus dem Rhein-Kreis Neuss konnte mit starken Leistungen überzeugen.

Bereits Schlössers Vorlaufsieg über 60 Meter in neuer Bestzeit von 7,94 Sekunden ließ einiges erwarten. Im Endlauf setzte sie sich dann in 8,00 Sekunden durch, auch gegen ihre drittplatzierte Vereinskameradin Greta Schmidt (8,17). Den zweiten Titel gab es über 60 Meter Hürden. Mit ihren 9,11 Sekunden im Endlauf fing Schlösser mit ihrem starken Finish die starke Kölnerin Merle Weber (9,29) auf den letzten Metern ab. Bronze ging an Isabel Seibert (9,42) vom TK. Die starken Sprintleistungen brachten dem Grevenbroicher Verein auch Platz eins in der 4x200-Meter-Staffel ein. In neuer Bestzeit von 1:48,94 Minuten liefen Lilli Schlößer, Greta Schmidt, Isabel Seibert und Jette Zottmann mit klarem Vorsprung vor den Staffeln aus Düsseldorf, Köln und Essen zum Sieg. Isabel Seibert überzeugte zudem in ihrer Spezialdisziplin Weitsprung mit einer neuen Bestleistung von 5,46 Metern, die ihr den Titel einbrachte vor ihrer Vereinskameradin Greta Schmidt (5,17). Bei ihrem ersten Auftritt bei überregionalen Wettkämpfen konnte Lilly Ende (W14) mit ihrem vierten Platz über 60 Meter Hürden in 9,71 Sekunden gefallen.

Der Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen brachte einen kompletten Medaillensatz mit nach Hause. In der Altersklasse U14 lief Sara Christmann mit einem langgezogenen Endspurt zu Gold über 800 Meter und verbesserte in 2:26,41 Minuten ihre bisherige Bestzeit um satte neun Sekunden. Eine Silbermedaille ging an Linn Fischer (W14) im Kugelstoßen. Mit 9,62 Meter steigerte sie ihre bisherigen Bestweite um 59 Zentimeter. Bronze ging an die 4x200-Meter-Staffel der männlichen Jugend U16. Das LAV-Quartett mit den Dormagenern Aaron Geuenich, Timo Huthmacher und Daniel Güsgen kämpfte sich in 1:44,88 Minuten auf Rang drei. Daniel Güsgen war zuvor noch über 800 Meter an den Start gegangen. Nach starkem Lauf verbesserte er seine bisherige Bestzeit um sieben Sekunden auf 2:13,96 Minuten und verpasste die Bronzemedaille nur denkbar knapp. Timo Huthmacher (M15) belegte im Hochsprung mit übersprungenem 1,55 Meter den vierten Platz. Über 60 Meter Hürden wurde er in 9,52 Sekunden Fünfter. Julian Fischer überzeugte ebenfalls in 10,27 Sekunden mit Rang sechs – beide Zeiten bedeuteten jeweils eine persönliche Bestleistung. Maike Beran (W15) durfte sich ebenfalls über eine Bestzeit über die Hürdenstrecke freuen: Nach 9,82 Sekunden im Vorlauf belegte sie im Finale mit 9,84 Sekunden den fünften Platz.