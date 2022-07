Leichtathletik : Felix Weidenhaupt und Anna Keyerslingk winken Medaillen

Analyse Krefeld Analyse Bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U18 und U20 in Ulm sind ein Dutzend Athletinnen und Athleten des SC Bayer 05 Uerdingen am Start. Wie lauten die Zielsetzungen? Wer hat Chancen auf eine Medaille? Wer gehört zum Favoritenkreis. Die Einschätzung unserer Redaktion.

Wenn am kommenden Wochenende die Deutschen Meisterschaften U18 und U20 im Ulmer Donaustadion durchgeführt werden, sind 12 Starter*innen des SC Bayer 05 Uerdingen dabei. Davon ist die Hälfte sogar in der Lage, in den Kampf um die Medaillen einzugreifen.