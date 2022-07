Reiten : Wettener Reiter ermitteln ihre Meister in Dressur und Springen

Auf dem Weg zur Goldschleife: Amelie Fehlemann vom Gastgeber RV „von Bredow“ Wetten gewann mit Querrido As das L-Springen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Auf dem Turniergelände am Altwettener Weg fanden die Starter optimale Bedingungen vor. Auch der jüngste Nachwuchs zeigte sein Können.

Der Reiterverein „von Bredow“ Wetten hatte schon im Vorfeld ganze Arbeit geleistet und die Anlage am Altwettener Weg auf Vordermann gebracht. Da sich auch die Temperaturen am Wochenende noch weitgehend in Grenzen hielten, konnten sich die Starter in den insgesamt 17 Dressur- und Springprüfungen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzen­trieren.

In Achim Lenartz und Dieter Kempken saßen zwei echte Profis am Richtertisch, außerdem hatte Parcours-Chef Heinz Kleinbongartz wie immer anspruchsvolle und zugleich leistungsgerechte Hindernisse aufgestellt. Im L-Springen ging die Goldschleife an eine Starterin des Gastgebers. Amelie Fehlemann leistete sich mit Querrido As zwar zwei Abwürfe, hatte aber in der Bestzeit von 85.30 Sekunden die Nase vorn. Auf Rang zwei landete Ida Clute-Simon (Schmalbroich-Kempen) mit Bloemkamp’s Lotus, die insgesamt neun Fehlerpunkte im Gepäck hatte.

Ohne Strafpunkte blieb Henriette Katharina Joosten (RV „St. Georg“ Haldern) im Sattel von Kuper im Stechparcours des A*-Springens (55,92 Sekunden). Silber ging an Carolin Ophey (RV Asperden-Kessel) mit Casper (4 Fehler/58,40 Sekunden). In der L-Dressur sicherten sich die Wettener Reiter alle Plätze auf dem Siegertreppchen. Lena Manten wurde für ihre gelungene Darbietung mit Memphis mit der Bestnote belohnt; dahinter folgten ihre Vereinskameradinnen Rita Coenen mit Torino und Inga Brune mit Shawano.

Die höchste Wertnote des Turniers, bei dem sich auch der Reiternachwuchs in einer Führzügelklasse und den Reiterwettbewerben präsentierte, erzielte mit einer 8,40 die für den RV Kranenburg startende Frederieke Elbers mit Querbeat in der A*-Dressur.

Im Rahmen des Sommerturniers wurden außerdem die Wettener Vereinsmeister ermittelt. Bei den Jugendlichen setzte sich in der kombinierten Wertung von E-Dressur und E-Stilspringen Sina Opgenoorth vor Rike Klanten und Nele Joosten durch. Im Wettbewerb „Jugend Dressur“ siegte Nele Kempkes vor Rike Klanten; den Titel „Jugend Springen“ holte Rike Klanten vor Milena Sabolcec. In der Abteilung Reiterwettbewerb ging die Goldschleife an Laureen Brammen vor Sophie Brüggemeier und Merle Jawinski.