Floorball : DJK springt auf einen Play-off-Platz

.Jan Saurbier stand schon im Tor, als die DJK Holzbüttgen 2018 in die Erste Bundesliga aufstieg. Foto: Maximilian Schützeichel

Kaarst Die DJK Holzbüttgen gewinnt bei den Red Hock Kaufering das letzte Hinrundenspiel der Floorball-Bundesliga. Auch Torhüter Jan Saurbier spielt jetzt für Deutschland.

Es läuft einfach bei den Floorballern der DJK Holzbüttgen: Am ersten März-Wochenende (5./6.) spielen die Kaarster beim Final4-Turnier in der Berliner Max-Schmeling-Halle um den Deutschland-Pokal und in der Bundesliga gelang am letzten Spieltag der Hinrunde durch einen krachenden 8:2-Erfolg (2:1, 3:0, 3:1) bei den Red Hocks Kaufering zum ersten Mal in dieser Saison der Sprung auf einen Play-off-Platz.

Darüber hinaus steht in Jan Saurbier ein weiterer Nationalspieler im Team von Trainer Tim Hidskes. Der Goalie hatte von Bundestrainer Martin Brückner ebenso wie die Kaarster WM-Teilnehmer Niklas und Janos Bröker, Nils Hofferbert und Torben Kleinhans sowie Jannik Heinen eine Einladung zum Lehrgang in Naumburg a.d. Saale (4. bis 6. Februar) erhalten. Ursprünglich hatte an diesen Tagen im italienischen Lignano Sabbiadoro die Qualifikationsrunde für die nächste Weltmeisterschaft auf dem Programm gestanden, doch zog der Weltverband IFF wegen der weiterhin dramatischen Coronalage die Reißleine und sagte das Turnier ab.

Für Jan Saubier ist die erstmalige Berufung in Deutschlands Eliteauswahl der verdiente Lohn für Topleistungen im Klub – und das seit Jahren. Auf den erfahrenen Schlussmann konnte sich die DJK schon 2018 beim Aufstieg ins Oberhaus verlassen. Und seither stand er in allen 50 Liga-Spielen zumindest auf dem Mannschaftsmeldebogen. Die Partie am Lech war für den zuverlässigen Schnapper also ein kleines Jubiläum.

Ihn und seine Teamkollegen interessierten freilich mehr die eingebrachten Punkte, mit denen Holzbüttgen mit jetzt schon 20 Zählern hinter Weißenfels (29), den Piranhhas Hamburg (28) und dem Deutschen Meister MFBC Leipzig (22) auf den vierten Platz vorrückte. Auch in Kaufering zeigte Kaarst nach holprigem Start in die Saison echte Klasse: Eemeli Pelamo, Nils Hofferbert und Dennis Schiffer hatten die Gäste bei einem Gegentreffer von Jonas Fellner mit 3:1 in Führung geschossen. Kurz vor Ende des zweiten Drittels überstanden sie dann schadlos eine Unterzahlsituation und schlugen eiskalt zurück. Tore von Nils Hofferbert und Conrad Lewalder machten vor dem Schlussabschnitt alles klar. Jannik Heinen, Torben Lange und Torben Kleinhans besorgten den Endstand.