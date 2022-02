Fußball : Einige Teams noch im Winterschlaf

Der SV Rosellen war einfach nicht zu stoppen – auch nicht von VfR-Keeper Markus Floer. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rhein-Neuss Bemerkenswerte Ergebnisse zum Start der Rückrunde in der Fußball-Kreisliga A: Rosellen schlägt den VfR Neuss mit 7:0, Nievenheim fertigt Glehn ab und Hoisten geht beim FC Delhoven unter.

Weiterleiten Drucken Von Felix Strerath

Die Rückrunde in der Fußball-Kreisliga A ist eröffnet. Zum Start befand sich das ein oder andere Team aber wohl noch im Winterschlaf – das lässt sich jedenfalls bei einem Blick auf die teils sehr deutlichen Ergebnisse vermuten.

SV Bedburdyck/Gierath – VfL Jüchen/Garzweiler II 2:1 (1:0). Gierath feiert einen Auftakt nach Maß. Mit dem Derbysieg tankt die Truppe von Trainer Jürgen Steins gleich viel Selbstvertrauen. „Wir sind mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Das Wichtigste sind die drei Punkte“, so Steins. Fabian Beyvers (33.) und Erol Djaferi (69.) schossen Gierath in Führung. „Wir hatten die Partie in der ersten Halbzeit gut im Griff, hinten raus haben wir den Sieg ins Ziel gekämpft“, resümierte Steins. Eric Schumacher (77.), der sein Debüt als Trainer feierte, erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2. Zu seiner Premiere sagte Schumacher: „Das war ganz schön nervenaufreibend.“ Sein Team habe in der ersten Halbzeit gar nicht ins Spiel gefunden und konnte die Partie dann auch nicht mehr drehen.

Info Torjäger der Kreisliga A: Frason trifft sieben Mal 25 Tore Felix Frason (FC Delhoven) 20 Tore Murat Köktürkt (TuS Grevenbroich) 14 Tore Felix Eich (VfR Büttgen) 13 Tore Max Ohm (FC Delhoven) 10 Tore Marco Hölzel (VdS Nievenheim), Ensar Krasniqi (1. FC Grevenbroich-Süd), Julian Schnock (SV Rosellen), Kai Pelzer (VdS Nievenheim), Kaan Orduzu (SVG Grevenbroich)

VdS Nievenheim – SV Glehn 7:0 (4:0). Spitzenreiter Nievenheim macht zum Rückrundenstart keine Gefangenen. Kai Pelzer (13., 35.), Kevin Scholz (24.) und Dominik Schilling (45.+3) sorgten in Hälfte eins für klare Verhältnisse. Matthias Keutmann (52.), Sascha Elfmann (64.) und Kevin Buttchereit (74.) legten nach. Trainer Daniel Köthe war selbst ein wenig überrascht: „Nach der schlechten Vorbereitung kam das schon unerwartet.“

FC Delhoven – DJK Hoisten 15:1 (9:1). Der FC Delhoven hat den höchsten Sieg der Saison eingefahren. Einer lief dabei besonders heiß: Felix Frason. Der Angreifer erzielte sieben Treffer und sicherte sich damit vorerst Platz eins in der Torjägerliste. Die weiteren Treffer erzielten Marcel Klein (2 Tore), Max Ohm (2), Daniel Errens (2), Lukas Ramrath und Christopher Adamczyk. Den einzigen Treffer für Hoisten machte Lukas Jonen.

SV Rosellen – VfR 06 Neuss 7:0 (5:0). Die Befürchtungen von Rosellen-Trainer „Dicky“ Otten haben sich nicht bewahrheitet, der SV Rosellen ist auch nach der schwachen Vorbereitung gut drauf. Simon Petri (2), Neuzugang Aaron Behn (2), Max Dressler, Julian Schnock und Jean-Claude Mangangula waren die Torschützen.

SC Grimlinghausen – SVG Grevenbroich 0:1 (0:1). Zwar nicht so spektakulär wie die Konkurrenz, aber der SVG Grevenbroich hält im Titelkampf weiter Schritt. Gegen Grimlinghausen reichte der Treffer von Kaan Orduzu in der 34. Minute. Grimlinghausens Trainer Milad Bastanipour war der trotz Pleite zufrieden. „Wir haben gut mitgehalten, viel investiert und ein blödes Gegentor kassiert.“ Er blickt optimistisch auf die anstehenden Aufgaben.

1. FC Grevenbroich-Süd – SF Vorst 4:1 (2:1). Alexander Hermel fiel nach dem 4:1-Erfolg gegen Vorst ein riesiger Stein vom Herzen. „Das war ganz wichtig. Wir haben den Schwung aus der Vorbereitung mitgenommen – ein perfekter Start“, so der Süd-Coach. Neuzugang Berkay Köktürk erzielte in seinem ersten Spiel gleich drei Treffer, Ensar Kransiqi traf zur Führung in der 6. Minute. „Berkay ist goldwert, aber die ganze Mannschaft hat heute eine starke Leistung gezeigt“, so Hermel. Ungelegen kommt da Süd die dreiwöchige Pause (Spielfrei und Karneval).

TuS Hackenbroich – FC Zons 1:0 (1:0). Der FC Zons hat den Start in die Rückrunde vergeigt. Dominik Linden erzielte in der 15. Minute den Treffer des Tages. „Wir waren gut auf den Gegner eingestellt, haben die langen Bälle wegverteidigt“, so Zons-Trainer Thomas Boldt. Dafür haperte es wieder einmal im Angriff. Aus den großen Ballbesitzanteilen konnte Zons kein Kapital schlagen. Trotzdem findet Boldt: „Wir haben unverdient verloren.“