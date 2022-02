Tischtennis : Turngemeinde zeigt sich in alter Stärke

Rhein-Kreis Regionalligist Neuss lässt gegen Porz in heimischer Halle nichts anbrennen. Der abstiegsbedrohte Oberligist Holzbüttgen ist dagegen im Match gegen den TTC Waldniel ohne Chance.

Die TG Neuss ist zurück in der Erfolgsspur. Eine Woche nach der knappen Niederlage in Stadtallendorf präsentierten sich die Quirinusstädter in der Tischtennis-Regionalliga vor heimischem Publikum in alter Stärke. Gegen den TTC Rot-Gold Porz gelang wie im Hinspiel ein 7:3-Sieg. „Wir sind zufrieden. Wir lagen von Beginn an vorne und haben keine Zweifel an dem Pflichtsieg aufkommen lassen“, sagte TG-Kapitän Tom Heiße.