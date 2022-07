Kerley neuer Weltmeister : Gold, Silber und Bronze über 100 Meter für US-Sprinter

Eugene Fred Kerley ist der schnellste Mann der Welt - und die USA feiern über die 100 Meter bei der Leichtathletik-WM neben Gold auch noch Silber und Bronze.

Topfavorit Fred Kerley hat bei der Leichtathletik-WM den Sprint über 100 Meter gewonnen. Der US-Amerikaner siegte am Samstag (Ortszeit) in Eugene in 9,86 Sekunden vor seinen beiden Landsmännern Marvin Bracy und Trayvon Bromell, die jeweils mit 9,88 Sekunden gestoppt wurden. Bracy bekam Silber, Bromell Bronze.