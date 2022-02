Eishockey-Regionalliga : Dämpfer für den Neusser EV bei den Eisadlern

Neuss Beim direkten Konkurrenten im Kampf um den fünften Tabellenplatz gab‘s für die Neusser eine am Ende deutliche Niederlage. Trainer Sebastian Geisler behält dennoch die Ruhe.

Mit 16 Feldspielern reiste der NEV nach Dortmund, konnte aber nicht davon profitieren, dass die Gastgeber nach einer längeren Corona-Pause erst wieder den Spielbetrieb aufnahmen. Dortmund fand besser ins Spiel und ging nach rund zehn Minuten 1:0 in Führung. Keine sechs Minuten später jubelte der NEV, Lazar Pejcic erzielte bei seinem Comeback nach Krankheit das 1:1 und insgesamt drei Tore. Aus Neusser Sicht wurde es noch besser, zur Spielmitte konnte eine 3:1-Führung herausgespielt werden. Doch dann war es vorbei mit der Neusser Herrlichkeit. „Es fehlte der Wille und die Leidenschaft, das Spiel zu gewinnen. Dazu gesellten sich einige taktische Fehler in der Defensivarbeit“, meinte NEV-Coach Sebastian Geisler, der mitansehen musste; wie Dortmund zum 3:3 ausglich. Im letzten Drittel gelang Neuss noch mal das 4:4, anschließend spielten aber nur noch die Dortmunder, die Konsequent die Strafzeiten der NEV-Cracks ausnutzten. „Der Sieg für Dortmund geht letztendlich auch in Ordnung, wenn auch nicht in dieser Höhe. Wir greifen nächste Woche wieder an. Der fünfte Platz ist weiterhin unser Ziel“, sagte Geisler. Dann sollte der NEV möglichst das nächste Spiel am Freitag gegen Neuwied gewinnen.