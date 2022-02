3. Tischtennis-Bundesliga : Holzbüttgenerinnen schlagen hartnäckigen Kontrahenten

Holzbüttgen Der DJK gelang ein knapper Heimsieg gegen deb SC Poppenbüttel aus Hamburg. Dabei feierte eine junge Spielerin aus dem eigenen Nachwuchs ihr Drittliga-Debüt.

„Wir sind happy über die zwei Punkte. Es war wieder sehr knapp“, sagte DJK-Kapitänin Jana Vollmert. Weil DJK-Spielerin Rachel Gerarts nach wie vor an den Folgen von Long Covid leidet und nur Kraft für ein Einzel hat, feierte Jugendspielerin Lilian Assaf (17) im Doppel ihre Premiere im Drittliga-Trikot. „Sie hat sich sehr gut geschlagen, und mit etwas mehr Glück hätte man sicher einen Satz klauen können“, lobte Vollmert ihre neue Mitspielerin. Gegen das SC-Doppel Bienert/Steenbuck musste sich das Duo allerdings mit 0:3 geschlagen geben. Am Nebentisch sorgte das DJK-Spitzendoppel Mühlbach/Dziadkowiec mit seinem 3:0-Sieg gegen Oshonaike/Halabi aber umgehend für den Ausgleich. Im Anschluss gelang Valerija Mühlbach ein 3:0-Erfolg gegen Jennifer Bienert, während Martyna Dziadkowiec in vier Sätzen gegen die siebenfache nigerianische Olympia-Teilnehmerin Olufunke Oshonaike unterlag. Rachel Gerarts sah nach zwei verlorenen Sätzen und Rückstand im dritten Durchgang gegen Jasmin Halabi schon wie die sichere Verliererin aus. Sie kämpfte sich aber zurück und siegte im Entscheidungssatz dann deutlich mit 11:4. Ein Schlüsselspiel, wie sich am Ende herausstellte, da Jana Vollmert ihre Partie gegen Chiara Steenbuck mit 9:11 im fünften Satz verlor. Den entscheidenden Vorteil erspielten sich die Kaarsterinnen dann mit den zwei Siegen im Spitzenpaarkreuz. Valerija Mühlbach gewann mit 3:0 gegen Olufunke und auch Martyna Dziadkowiec gab gegen Bienert keinen Satz ab. Da Rachel Gerarts kräftebedingt zu ihrer zweiten Partie nicht antreten konnte, musste Jana Vollmert beim Stand von 5:4 für die Entscheidung sorgen. Sie gewann ungefährdet in vier Sätzen gegen Jasmin Halabi.