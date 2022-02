Handball : Start-Ziel-Sieg mit Aussetzern

Korschenbroich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich lässt Aachen nach fast perfekter erster Hälfte noch einmal zurück ins Spiel, gewinnt am Ende aber ungefährdet mit 33:30.

Es war insbesondere die erste Halbzeit, in der die Hausherren brillierten und den Gegner fast an die Wand spielten. Die Abwehr arbeitete aggressiv und überaus konzentriert und auch das Zusammenspiel mit den Torhütern war exzellent. Daraus resultierte eine Vielzahl von Tempogegenstößen. Die Spielabläufe funktionierten und die Chancen wurden genutzt. Die Konsequenz daraus war eine 8:3-Führung nach noch nicht einmal zehn Minuten. Korschenbroich spielte sich in einen Rausch und in der 25. Minute traf Kreisläufer Maximilian Tobae zum 19:9. Da sah es nach einem Debakel für die Gäste aus. „In den letzten fünf Minuten der ansonsten fast perfekten ersten Halbzeit haben wir aber leider einige Chancen nicht nutzen können und uns auch den einen oder anderen technischen Fehler geleistet“, resümierte Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf.