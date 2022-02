Tischtennis : Holzbüttgens Drittliga-Frauen sind aus langer Pause zurück

DJK-Kapitänin Jana Vollmert. Foto: rust

Holzbüttgen Am Samstag steigt ein Doppelpack in der Halle am Bruchweg. Nach einigen spielfreien Wochenenden treffen die Drittliga-Damen aus Holzbüttgen auf den SC Poppenbüttel, die Reserve empfängt in der Regionalliga Primus Salmünster.

Fast einen Monat Pause hatten die Tischtennisspielerinnen der DJK Holzbüttgen in der Nordgruppe der 3. Bundesliga. Bislang stehen in der Rückserie zwei Niederlagen und ein Sieg zu Buche. Zum Auftakt mussten sich die Kaarsterinnen ohne ihre Spitzenspielerin Valerija Mühlbach in Göttingen mit 2:6 geschlagen geben, dann folgten Mitte Januar ein 6:1-Heimsieg gegen den TTK Großburgwedel und eine 2:6-Niederlage gegen den Meisterschaftsfavoriten TSV Langstadt. Am Samstag (16 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) sollen jetzt die nächsten zwei Punkte eingefahren werden. Zu Gast ist der Tabellenletzte SC Poppenbüttel, gegen den es in der Hinrunde in Hamburg nur zu einem 5:5 reichte.

„Das wird wieder schwer gegen Poppenbüttel. Ich fand die schon im Hinspiel sehr gut. Es ist eine ausgeglichene Mannschaft, und auch wenn die im Keller stehen, wird es trotzdem schwer für uns“, sagt DJK-Kapitänin Jana Vollmert, wohlwissend, dass Rachel Gerharts zwar dabei, aber wegen ihrer Long-Covid-Erkrankung weiterhin nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte ist. „Da müssen wir gucken, ob sie durchspielen kann oder doch ein Spiel abschenken muss“, erklärt Vollmert. Bekannteste Spielerin bei den Hamburgerinnen ist Olufunke Oshonaike. Die Nummer eins des SC Poppenbüttel ist langjährige, nigerianische Nationalspielerin, die im vergangenen Sommer bereits an ihren siebten Olympischen Spielen teilnahm. Derweil spiegelt sich die Corona-Problematik in der Liga wider. Am vergangenen Spieltag fanden drei Partien nicht statt, weil Teams nicht antreten konnten oder wollten. Hier gab es jeweils eine 6:0-Wertung für die andere Mannschaft.