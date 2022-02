Handball : Neusser HV sagt Turnier um den Quirinus-Cup ab

Neuss Der Quirinus-Cup des Neusser HV, eines der größten Turniere für den europäischen Handball-Nachwuchs, findet wegen Corona auch 2022 nicht statt.

Auf dieses Triple hätte der Neusser HV sehr gerne verzichtet. Wie schon 2020 und 2021 muss der Handballverein an Pfingsten auf die Austragung des beim Nachwuchs in ganz Europa so beliebten Quirinus-Cups verzichten. „Schweren Herzens“, versichert Chef-Organisator Martin Eggert, „aber die weiterhin volatile Lage im Bezug auf Coronaschutzmaßnahmen und Ausbreitung des Virus macht eine Planung mit dem notwendigen Vorlauf zu einem nicht tragbaren finanziellen Risiko.“