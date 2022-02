Basketball : Kellerduell der Elephants gegen BG Dorsten fällt aus

Grevenbroich Nach drei positiven Coronatests in nur vier Tagen bat Elephants-Trainer Ken Pfüller den Verband, die im Kampf um den Klassenverbleib so wichtige Partie zu verlegen.

Dabei hätten die Hausherren, versicherte ihr Coach, trotz der Ausfälle „mit Kusshand gespielt“, waren doch auch bei Dorsten zuletzt gleich mehrere Spieler positiv getestet worden oder in Quarantäne gegangen. Bis zum Spiel in Grevenbroich hätten zwar alle die Möglichkeit gehabt, sich freizutesten, aber über ihren Fitnesszustand konnte Trainer Franjo Lukenda nach zweiwöchiger Zwangsauszeit nur mutmaßen. Noch offen ist, ob die Elephants am Mittwoch (20.30 Uhr) zu ihrem Nachholspiel im heimischen Gustorf gegen Recklinghausen antreten können. Und nur zwei Tage später steht der immens wichtige Trip nach Hagen auf dem Programm (20.15 Uhr, Otto-Densch-Halle in Eilpe). Der direkte Konkurrent im Kampf um den Klassenverbleib hatte am Freitag sein Polster auf Grevenbroich mit einem 91:86-Erfolg beim TSV Bayer 04 Leverkusen II auf sechs Punkte erhöht.