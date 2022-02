Basketball : Neue Sorgen bei den Elephants vor dem Kellerduell

Brennt auf seinen Einsatz: Tim Elkenhans. Foto: M. Ritters

Grevenbroich Corona-Sorgen drücken bei den Elephants vor dem im Kampf um den Klassenverbleib so wichtigen Heimspiel gegen Dorsten auf die Stimmung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Das war ja klar! Auf das Hoch folgte für die Elephants prompt ein Tief. Zwei Tage nach dem überaus beglückenden 88:87-Krimisieg in Ibbenbüren bahnten sich zwei Coronafälle im Team an. Wie viele Spieler ihm am Samstag (19.30 Uhr, Großsporthalle Gustorf) im für den Kampf um den Klassenverbleib in der Basketball-Regionalliga ganz entscheidenden Kellerduell mit der BG Dorsten tatsächlich fehlen werden, weiß Trainer Ken Pfüller noch gar nicht so genau, ist ihm mittlerweile aber auch fast schon egal. Er kennt es in dieser Saison gar nicht anders. „Unter diesen Voraussetzungen in ein so wichtiges Spiel gehen zu müssen, ist natürlich suboptimal“, stellt er betont nüchtern fest, fügt aber sogleich hinzu: „Da müssen wir jetzt durch.“

Immerhin läuft es beim Gegner auch nicht wirklich besser: Vor einer Woche trat der coronageplagte Tabellenvorletzte gegen Leverkusen nur mit sieben Spielern des Stammkaders an. In Tyler Brevard, Konrad Tota und Uros Cica fehlten alle Importspieler. Kein Wunder also, dass das Match deutlich mit 63:87 verloren ging. Bei Dorstens 107:103-Erfolg im Hinspiel über Grevenbroich hatte Cica die Elephants mit 30 Punkten und 13 Rebounds „gekillt“, erinnert sich Pfüller. Brevard markierte ebenfalls 30 Zähler.

Die Muße, sich mit den Problemen des Gegners zu beschäftigen, hat der Grevenbroicher Coach allerdings nicht. Er muss wieder mal gucken, wie er den personellen Mangel an der Erft verwaltet – auch unter der Woche. „Am Montag konnten wir einmal mit zehn Mann trainieren, dafür waren es am Donnerstag wieder nur sieben. Das nervt!“ Eine vernünftige Vorbereitung sei so nicht möglich, klagt er. Dabei wäre die immens wichtig, fügt er an. „Wenn wir komplett sind und trainiert haben, schlagen wir die besten Teams in dieser Liga.“ Als Beleg führt er die Siege gegen die Topklubs Herford, Deutz und Ibbenbüren ins Feld. Indes: „Wenn wir unterbesetzt sind, was in dieser Saison einfach zu oft der Fall ist, verlieren wir gegen die Teams auf den Plätzen elf, zwölf und 13.“

Dabei lässt es das zur Verfügung stehende Personal nie am nötigen Enthusiasmus fehlen. Tim Elkenhans steht nach einer Operation am gebrochenen Kahnbein sogar schon wieder voll im Mannschaftstraining und brennt auf seinen Einsatz. Pfüller zögert jedoch, obwohl er den Energizer aus Aachen sehr gut auf dem Feld gebrauchen könnte. Das Comeback käme mit einem besorgten Blick auf die Gesundheit vielleicht noch zu froh. „Da habe ich als sein Trainer auch eine Fürsorgepflicht.“