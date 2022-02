Basketball : Mit Herz und Kampf aus der Bredouille

Basketball als Bodenkampf: Centa Bockhorst (11) und Lisa Arz zeigen genau die Tugenden, die von den Tigers in den kommenden Wochen erwartet werden. Jana Meyer (r.) ist allerdings verletzungsbedingt erst mal raus. Foto: A. Woitschützke

Neuss Nach dem vollkommen überraschenden Abgang der erst kurz zuvor verpflichteten Aufbauspielerin Myia Starks rücken die Tigers als Team noch enger zusammen. Das Ziel des Basketball-Zweitligisten TG Neuss ist glasklar: Klassenverbleib.

Die Brötchen für sich und seine Familie verdient der studierte Gesundheitswissenschaftler nicht im Sport, doch seit einigen Wochen ist Rufin Kendall trotzdem „rund um die Uhr Basketball-Trainer.“ Nach ausgesprochen ergiebiger Hinrunde kommt er mit den in der 2. Bundesliga Nord spielenden Tigers der TG Neuss seit Jahresbeginn einfach nicht mehr aus dem Krisenmodus heraus: „Plötzlich geht alles Schlag auf Schlag – jede Woche was anderes: Quarantäne, Verletzungen ...“

Dabei hatte der Fachmann für interkulturelle Prävention mit der Verpflichtung von Myia Starks gehofft, die größte Baustelle schließen zu können. Dass sich das für den vakanten Posten im Aufbau vorgesehene US-Girl am Donnerstag nach nur einem Einsatz Knall auf Fall in den Flieger setzte, ohne ihrem Verein, der sich sehr um ihre Verpflichtung bemüht hatte, die Chance zu geben, „ihr zu helfen“, hat Kendall, „ehrlich gesagt, schockiert.“ Warum sie ihr Engagement in Neuss so abrupt beendet hat, ist ihm nach wie vor ein Rätsel, passt für ihn aber zu einer Saison, „die schon sehr speziell ist und die ich so schnell nicht vergessen werde.“

Info Wieder Spielausfälle in der Zweiten Bundesliga Verschoben I Die Zweitliga-Partien USV VIMODROM Baskets Jena gegen SC Rist Wedel und BG 89 AVIDES Hurricanes gegen ALBA Berlin finden am Wochenende coronabedingt nicht statt. Verschoben II Aus demselben Grund war vor Wochenfrist auch das Spiel BBZ Opladen gegen Eintracht Braunschweig ausgefallen.

Weil die Wechselfrist seit dem 31. Januar abgelaufen ist, muss er nun mit dem Personal auskommen, dass bis zum Stichtag auf dem Mannschaftsmeldebogen stand. Aktuell minus Jana Meyer, die mit einer Fußverletzung erst mal wieder raus ist. Dafür kehrt Centa Bockhorst in den aktiven Kader zurück. Das Ziel ist klar: Klassenverbleib. „Den Abstieg zu vermeiden, ist seit letzter Woche schwieriger geworden, aber nicht unmöglich“, sagt Kendall, der mit seinen Schützlingen am Samstag (17.30 Uhr) in heimischer Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße ausgerechnet den rheinischen Rivalen BBZ Opladen empfängt. Allerdings hat der Stress der vergangenen Tage die Erinnerung an die verheerende 27:88-Pleite im Hinspiel und das 0:20 im letzten Viertel komplett überlagert. „Daran haben wir keinen Gedanken verschwendet“, sagt der Coach. Die Tigers haben andere Dinge im Kopf. „In der vergangenen Woche ging es mir vor allem um die Mannschaft“, holt Kendall aus: „Wir dürfen unsere Energie nicht dafür verwenden, zu hadern, was wir nicht haben. Der Fokus liegt auf den Spielerinnen, die da sind. Aus ihnen wollen wir das Beste herausholen. Dabei wollen wir alle zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen, um mit harter Arbeit, Herz und gutem Basketball unsere Probleme zu lösen.“ Inwieweit er bei diesem Unterfangen auf die Hilfe der bislang nur am zweiten Spieltag in Jena eingesprungenen Leonie Prudent oder der vor dem Match gegen Osnabrück reaktivierten Fahime Farzanessa und Hannah Wischnitzki wird bauen können, ist noch zu klären. Kendall möchte indes keine allzu großen Hoffnungen schüren, „denn die Drei sind beruflich schon ziemlich eingespannt.“ Für den Gesamtverein gibt Geschäftsführer Klaus Ehren darum die Devise aus: „Die Kräfte bündeln, weiterhin eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit betreiben und als Team gemeinsam die Saison erfolgreich bestreiten.“