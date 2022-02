Tischtennis : TG will mit Ran Wei Porz schlagen

Routinier Ran Wei soll am Samstag im Heimspiel gegen Köln-Porz für die TG Neuss zum Einsatz kommen. Foto: rust

Rhein-Kreis Tischtennis-Oberligist DJK Holzbüttgen tritt beim Topfavoriten TTC Waldniel an. Für die DJK Holzbüttgen hängen die Trauben in Waldniel hoch.

Die knappe Niederlage der TG Neuss am vergangenen Wochenende in Stadtallendorf war ein kleiner Rückschlag im Kampf um Platz drei in der Tischtennis-Regionalliga. Die Neusser mussten dadurch die punktgleiche Zweitvertretung des TTC Jülich an sich vorbeiziehen lassen. Aber davon wollen sich die Quirinusstädter nicht aus der Ruhe bringen lassen. Zum ersten Heimspiel der Rückserie am Samstag (18.30 Uhr) gegen den TTC Rot-Gold Porz peilen sie den nächsten Sieg an.

„Die Vorzeichen stehen ganz gut“, sagt Kapitän Tom Heiße. Dabei werden die Neusser zwar im unteren Paarkreuz ohne Julian Röttgen und Markus Knoben auskommen müssen, können sich dafür aber auf den ersten Rückrunden-Einsatz von Routinier Ran Wei freuen, der sich bei seinem einzigen Einsatz in der Vorrunde, wie so oft in der Vergangenheit, als Punktegarant erwies. Neben ihm soll Jonas Lenzen im unteren Paarkreuz zum Einsatz kommen: „Das hat jetzt aber nichts mit der Leistung zu tun, sondern Julian und Markus sind aus persönlichen und beruflichen Gründen verhindert“, sagt Heiße. Er hatte auch versucht, das Spiel zeitlich weiter nach vorne zu verlegen, damit Markus Knoben hätte mitspielen können. Darauf haben sich die Gäste aus Köln-Porz aber nicht eingelassen. „Aber dennoch glaube ich, dass wir eine gute Mannschaft an den Start bringen können, um die zwei Punkte in Neuss zu behalten“, so Heiße. Im Hinspiel gewannen die Neusser in Porz mit 7:3. Da verlor Jochen Lang im Spitzenpaarkreuz beide Spiele gegen Vallot Vainula und Dennis Fischer (12:14 im Entscheidungssatz); und gemeinsam mit Tom Heiße unterlag er im Doppel mit nur zwei Bällen Unterschied im Entscheidungssatz. „Da sind sicher noch einige Rechnungen offen“, so Heiße.

In der Herren-Oberliga gab es in der Vorwoche nach einer langen Durststrecke wieder einen kleinen Lichtblick für die DJK Holzbüttgen. Die Kaarster gewannen gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Fröndenberg mit 7:3 und konnten damit wieder etwas näher an den Relegationsplatz rücken.