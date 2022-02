Tischtennis : TG Neuss minimiert den Reisestress

Markus Knoben kommt lediglich am Samstag in Gießen zum Einsatz für die TG Neuss. Am Sonntag gibt der Berufsmusiker ein Konzert in Bonn. Foto: rust

Rhein-Kreis Die Regionalliga-Damen der DJK Holzbüttgen müssen auswärts in Hövelhof ran und die Oberliga-Herren der Kaarster empfangen den Tabellennachbarn Fröndenberg.

Von Jens Rustemeier

Tom Heiße, Kapitän der TG Neuss, blickt optimistisch auf den Doppelspieltag am Wochenende in der Tischtennis-Regionalliga: „Drei bis vier Punkte sollen es schon werden, damit sich die Reise nach Hessen auch lohnt.“ Für die Quirinusstädter steht am Samstag (14 Uhr) zunächst die Pflichtaufgabe beim punktlosen Tabellenletzten Gießener SV an. Am Sonntagmorgen (11 Uhr) folgt dann die Partie beim Tabellenfünften TTV Stadtallendorf.

Um sich den Reisestress zu sparen, werden die Neusser in Hessen übernachten. „Ja, wir werden nach dem Spiel in Gießen nach Stadtallendorf fahren und haben da ein Hotel, können da was essen, Fußball gucken und entspannt morgens zur zweiten Begegnung anreisen.“ Dabei wollen die Neusser ihr volles Potenzial der aktuell spielfähigen Leute mitnehmen: „Wir werden auf jeden Fall mit allen fünf Spielern fahren“, sagt Tom Heiße. Außer ihm sind das Jochen Lang, Julian Röttgen, Jonas Lenzen und Markus Knoben. Dabei ist Knoben nur für die Partie gegen Gießen vorgesehen, da er am Sonntag als Berufsmusiker in Bonn ein Konzert spielen wird. Grundsätzlich gehen die Neusser als Favorit in die beiden Spiele. Allerdings hänge bei Stadtallendorf immer viel davon, ob die Nummer eins mitwirken könne, so Heiße. Bislang hat der frühere tschechische Nationalspieler und Olympiateilnehmer Richard Vyborny allerdings in der Rückserie noch kein Spiel für die Hessen bestritten.

Viele Fragezeichen gibt es noch vor der Auswärtspartie der DJK Holzbüttgen in der Damen-Regionalliga. „Wir wissen noch gar nicht genau, ob wir antreten können“, sagt DJK-Kapitänin Sandra Förster. Der Grund sind Corona-Fälle im Umfeld des Teams. Geplant ist das Spiel beim Tabellenvierten TTV Hövelhof für Sonntag, 14 Uhr. In der Vorwoche hatte Hövelhof überraschend gegen die Kasseler Spielvereinigung Auedamm verloren, einem Team, das zu den Hauptkonkurrenten der Kaarsterinnen im Abstiegskampf zählt.