Dritte Tischtennis-Bundesliga der Damen : Bittere Rückschläge für WRW Kleve

Kleve Das Team verliert das Heimspiel gegen Schlusslicht SC Poppenbüttel mit 2:6. Außerdem punktet der Vorletzte TTC Fritzdorf überraschend. Deshalb droht WRW jetzt der Abstieg

Das war ein extrem bitteres Wochenende für WRW Kleve in der Dritten Tischtennis-Bundesliga der Damen. Die Mannschaft verlor am Sonntag ihr Heimspiel gegen den Tabellenletzten SC Poppenbüttel ersatzgeschwächt mit 2:6. Zudem gelang dem Vorletzten TTC GW Fritzdorf am Samstag ein überraschendes 5:5 beim Tabellenzweiten Hannover 96. Die Folge: WRW steht nach diesen Resultaten mit 6:20-Punkten zwar noch auf dem rettenden drittletzten Rang. Doch da Fritzdorf und Poppenbüttel, die jeweils 5:21-Zähler auf dem Konto haben, noch gegeneinander spielen, wird ein Team auf jeden Fall an den Kleverinnen vorbeiziehen. Es sei denn, WRW würde in den verbleibenden Partien noch ein überraschender Erfolg gelingen.