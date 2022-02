Handball-Regionalliga : Spielerwechsel zwischen Neuss und Korschenbroich

Neuss Die Partie des Neusser HV in Remscheid fällt aus. Derweil hat der Verein seine Planungen für nächste Saison vorangetrieben und Spieler vom TVK geholt, aber auch welche dorthin abgegeben.

Während der TV Korschenbroich noch hofft, nach drei Spielabsagen in Folge am Samstag endlich mal wieder in der Handball-Regionalliga auf der Platte zu stehen, stand schon am Freitag fest, dass die Partie des Neusser HV ausfällt. Die ebenfalls für Samstag angesetzte Partie bei der HG Remscheid entfällt wegen eines Corona-Falls bei den Gastgebern.

Große Trauer wird darüber bei den NHV-Verantwortlichen kaum aufkommen, denn weil sie mitten in den Personalplanungen für die kommende Saison stecken, können sie jede zusätzliche freie Minute gebrauchen. Wobei sie in den vergangenen Tagen schon ein ordentliches Stück weitergekommen sind. Abgesehen davon, dass sie die talentierten A-Jugendlichen Aaron Rothkopf, Felix Danker und Jaro Zivelonghi davon überzeugen konnten, dem Verein die Treue zu halten, um sich in der Erstvertretung weiterzuentwickeln, gibt es jetzt auch zwei externe Verpflichtungen zu vermelden. die in das Konzept „der jungen Wilden" passen. Der halbrechte Rückraumspieler Justin Kauwetter (21) und der Mittelangreifer Dustin Franz (22) kommen vom Liga-Konkurrenten TV Korschenbroich. Allerdings verlieren die Neusser auch zwei Spieler an den TVK. Til Klause und Henrik Ingenpass wechseln in die andere Richtung. Außerdem schließt sich Aaron Jennes dem Oberliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach an.