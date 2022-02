Nachruf : Ex-Trainer Gerd Gerresheim stirbt mit nur 67 Jahren

Grevenbroich Der ehemalige Trainer hinterlässt bei den Fußballvereinen (nicht nur) in der Schlossstadt bleibende Spuren. Beim BV Wevelinghoven hat er Legenden-Status.

Und darum tut sein für alle überraschender Tod mit nur 67 Jahren ganz besonders weh. „Ich kenne ihn, seit ich 18 bin. Er war nicht nur mein erster Trainer, sondern ein Freund“, sagt Erolt Möller, Vorsitzender des BV Wevelinghoven, mit dem Gerd Gerresheim in der Saison 1978/1979 unter Martin Sauer (†) in die Landesliga aufgestiegen war. Eine in der Gartenstadt fast schon mythisch verehrte Mannschaft. Im Sommer 2017 hatte er die erfolgreiche Truppe von damals noch mal zusammengeholt. Denn der Fußball und der BVW hatten immer einen festen Platz in seinem (angegriffenen) Herzen. Möller: „Zu den von ihm organisierten Veteranentreffen kamen jedes Mal 20 bis 30 Leute. Das hat er klasse gemacht.“ Dabei beendete er seine Trainerkarriere früh, sicher zu früh. Im Dezember 2000 war für ihn Feierabend: Schon vor der 0:4-Niederlage des in der Bezirksliga gegen den Abstieg spielenden BV Wevelinghoven gegen Stürzelberg kündigt er damals an: „Wenn wir heute verlieren, höre ich auf.“ Gesagt, getan: Direkt nach Spielschluss packte er seine Sachen und stellte klar: „Ich werde keine Mannschaft mehr übernehmen.“ Ein Ausstieg mit Stil und Würde, typisch Gerd Gerresheim eben. 2006 kehrte er doch noch mal zurück, half in der sportlichen Leitung mit Jupp Görgens dabei, den in unruhiges Fahrwasser geratenen Verein zu stabilisieren. Die Spiele am Hemmerdener Weg gehörten auch danach weiter zu seinem festen Programm, noch am 5. Dezember sah er den 1:0-Erfolg des Bezirksligisten über Ratingen II. Sein letztes Match. Aber er wird in Erinnerung bleiben. Dafür werden seine ehemaligen Schützlinge schon sorgen. Wie etwa Jürgen Latajka: „Für mich persönlich war Gerd Gerresheim einer der besten Trainer, den ich je gehabt habe.“