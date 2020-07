Moderner Fünfkampf : Fünfkampf-DM soll im Oktober in Neuss nachgeholt werden

Neuss Die Modernen Fünfkämpfer des Neusser Schwimmvereins müssen trotzdem in den Sommerferien wochenlang auf ihr Hallentraining verzichten.

Corona hat Neuss seinen Platz in den „Finals“ gekostet. Die sollten nämlich ein Jahr nach der überaus erfolgreichen Premiere in Berlin Anfang Juni in der Rhein-Ruhr-Region ausgetragen werden. Mit dabei: die Deutschen Meisterschaften im Modernen Fünfkampf. Von den vier Disziplinen – Laufen und Schießen werden inzwischen in einem Biathlon-ähnlichen „Laser-Run“ zusammengefasst – waren zwei in Neuss (Schwimmen im Stadtbad, Fechten in der Stadionhalle) und eine in Grevenbroich (Reiten auf Gut Neuhaus) geplant. Gelaufen und geschossen werden sollte parallel zum CHIO in der Aachener Soers.