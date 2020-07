Schwimmen : „Breitensport Schwimmen liegt völlig brach“

Der Vorsitzende des Neusser Schwimmvereins über die Auswirkungen der Corona-Krise.

Herr Willecke, der Schwimmverband NRW sogr sich um die Zukunft der Schwimmausbildung und warnt vor einer „Welle von Nichtschwimmern“. Was sagen Sie dazu?

Siegfried Willecke Ich kann diese Sorge gut nachvollziehen. Für den Bereich der Nichtschimmer-Ausbildung war das letzte halbe Jahr fatal. Alle laufenden Kurse wurden abrupt beendet und warten auf eine eventuelle Fortführung nach den Sommerferien. Auch die Ferienkompaktkurse mussten ausfallen, so dass allein beim Neusser Schwimmverein 300 Kinder einen Platz hatten, aber nicht mit der Ausbildung beginnen konnten.

Wie sieht es in den übrigen Bereichen aus?

Willecke So kann man das nennen. Für Leistungssportler im Schwimmen ist 2020 ein verlorenes Jahr. Wir haben dank herausragender Unterstützung von Ulli Ziegler und dem Tauchsportclub Pulchra Amphora die Möglichkeit erhalten, im Sandhofsee zu trainieren, zu Zeiten, wo dort wenig Betrieb der anderen Vereine herrscht. Und das Angebot der Neusser Bäder- und Eissport GmbH, das Stadtbad für drei Wochen nur den schwimmsport-treibenden Vereinen zur Verfügung zu stellen, war ebenfalls hilfreich.

Willecke Und das über das Ferienende hinaus. Ersatzzeiten dafür gibt es in den Ferien erst ab 20 Uhr für anderthalb Stunden im Freibad des Südbades. Das reicht natürlich für Leistungsschwimmer bei weitem nicht aus, aber durch die guten Bemühungen der Stadtwerke Neuss kann der Leistungssport zu 30 Prozent durchgeführt werden. Ob dies für die kommenden nationalen und internationalen Meisterschaften reichen wird, muss sich zeigen. Bessere Trainingsmöglichkeiten haben im Verband allerdings nur die Vereine mit eigenen Schwimmbädern.

Willecke Es ist unheimlich schwierig, einen Verein mit 2000 Mitgliedern in solch einer Krise „am Laufen“ zu halten. Und in Neuss Unterstützung für den Leistungssport zu bekommen ist seit jeher ein besonderer Akt. Die finanziellen Auswirkungen, zum Beispiel durch Ausfall von Kursgebühren, werden wir wohl erst im nächsten Haushaltsjahr zu spüren bekommen. Für unsere hauptamtlichen Kräfte haben wir Kurzarbeit angemeldet. Trotzdem werfen wir natürlich nicht die Flinte ins Korn, schließlich haben wir eine Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern. Für die Bemühungen, den Betrieb aufrecht zu erhalten, kann ich mich bei allen Helfern nur bedanken. Jetzt hoffen wir, dass die Mitglieder dem Verein auch in solchen Zeiten die Treue halten und sich nicht allzu viele abmelden.