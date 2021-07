Corona im Rhein-Kreis Neuss : Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 23,2

Rhein-Kreis Bei jeder zweiten bestätigten Corona-Infektion im Rhein-Kreis Neuss wurde die Delta-Variante des Virus nachgewiesen. Um Infektionen vorzubeugen, wird die Impfkampagne vorangetrieben.

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 93 (Vortag: 93) in Neuss, 31 (29) in Grevenbroich, 28 (29) in Dormagen, 26 (27) in Meerbusch, 19 (19) in Kaarst, 12 (12) in Jüchen, 12 (11) in Korschenbroich und 4 (5) in Rommerskirchen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis bei 23,2 (24,1).