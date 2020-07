Leichtathletik : Weiter Satz von Samuel Claudy

Dormagen Leichtathletik: Tanja Spill geht ihr Rennen in Regensburg zu schnell an.

Samuel Claudy setzte dabei schon mal ein Ausrufezeichen: Bei einem Einladungswettkampf in Wiesbaden flog der Weitspringer des TSV Bayer Dormagen in zwei Versuchen bis auf 7,27 und 7,28 Meter. Danach beendete er wegen Fußproblemen den Wettkampf, was ihm Rang zwei hinter dem mit 7,75 Metern überragenden Wiesbadener eintrug. „Für den Saisoneinstieg war das sehr gut,“ sagte Trainer Dirk Zorn, „deswegen haben wir aus Sicherheitsgründen nach zwei Sprüngen entschieden, den Wettkampf abzubrechen.“ Beim „Tag der Überflieger“ soll es für den 18-Jährigen am Sonntag in Essen nach Möglichkeit weiter gehen.