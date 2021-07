Pandemie : 225 bestätigte Corona-Fälle im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist im Rhein-Kreis Neuss leicht gestiegen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert beträgt nun 24,1.

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 93 (Vortag: 89) in Neuss, 29 (27) in Dormagen, 29 (26) in Grevenbroich, 27 (30) in Meerbusch, 19 (18) in Kaarst, 12 (10) in Jüchen, 11 (8) in Korschenbroich und 5 (5) in Rommerskirchen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis bei 24,1 (22,1). Von den aktuell 225 Infizierten gehören 56 (Vortag: 56) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. 405 Menschen (381) sind in Quarantäne.