Pferdesport : „Die Leute waren einfach nur glücklich“

Uedesheim Der Hausherr auf der Hofanlage Gut Altwahlscheid spricht über die Erfahrungen während des ersten Reitturniers seit Beginn der Corona-Krise.

Dennis Tolles und die Kutscherfreunde W&W Grimlinghausen haben es gewagt: Als erster Reitstall und erster Verein organisierten sie am Wochenende auf Gut Altwahlscheid das erste Reitturnier im Rhein-Kreis Neuss seit Beginn der Corona-Krise. Obwohl nur regional begrenzt ausgeschrieben, hatte die dreitägige Veranstaltung mit 382 Nennungen in insgesamt elf Dressur-Wettbewerben eine gute Resonanz. Im Gespräch mit unserer Redaktion zieht Veranstalter Dennis Tolles, der die Reitanlage im Uedesheimer Rheinbogen seit drei Jahren gemeinsam mit seiner Ehefrau Sarah-Lena betreibt, eine erste Bilanz.

Tolles Alle haben sich große Mühe gegeben, sich an die Corona-Schutzverordnungen zu halten. Wir hatten nur einen Einlass zum Turniergelände, so dass wir jederzeit kontrollieren konnten, wer anwesend war. Und wir haben an jedem Tag andersfarbige Armbändchen ausgegeben, so dass wirklich nur auf der Anlage war, wer sich am Eingang registriert hatte.