Leichtathletik : Leichtathleten mit viel Spaß bei LVN Athletics League dabei

Neuss Statt normaler Wettkämpfe waren Fernduelle mit besonderen Herausforderungen angesagt. Die DJK Novesia Neuss meisterte sie besonders gut.

Die ersten drei jeder Altersklasse pro Challenge bekamen ihre Urkunden per E-Mail zugeschickt, auch eine Gesamtwertung über alle sieben Wochen und eine Teamwertung gab es. Die Aufgaben waren an die verschiedenen Disziplinen angelehnt, aber der Spaß sollte ganz klar im Fokus stehen: Statt Speere wurden Streichhölzer geworfen, statt Kugeln ausgestopfte Rucksäcke geschockt. Gesprintet wurde im Dreieck oder durch Latten, die Sprungdisziplinen wurden durch Standweitsprung und Jump and Reach ersetzt. Und wie bei einem richtigen Wettkampf durfte auch die Mittelstrecke nicht fehlen: In der letzten Challenge mussten die Sportler 600 Meter im Pendellauf zurücklegen.

Im größten Teilnehmerfeld der Altersklassen U12/U14 belegte Wanda Schmidt unter mehr als 150 Mitstreiterinnen am Ende Platz 26, ihre ältere Schwester Greta schaffte es sogar auf den sechsten Rang. Bei den Männern belegte Fabian Engels Platz elf, nur wenige Punkte vor Vereinskollege Max Münzberg. Dass beide sonst im Sprintbereich antreten, bewiesen sie bei Challenge drei, als sie zeitgleich den Frequenz-Sprint gewannen. Bei den Frauen traten Sophie und Isabelle Rhine, Rebecca Engels und Tabitha Schwabe an und schafften es als Mannschaft auf den Bronzerang. Nach Platz zwei und drei im Frequenzsprint und Jump and Reach sicherten sie sich mit zwei Tagessiegen in den letzten zwei Wochen im Dreieckssprint und dem Pendellauf den dritten Rang. Sophie Rhine landete auch in der Einzelwertung mit einem Sieg im Streichholzweitwurf (ganze 16,5 Meter flog das Stäbchen) und zwei zweiten Plätzen in den letzten beiden Challenges insgesamt auf dem zweiten Rang. Schwester Isabelle Rhine war die Schnellste im Dreieckssprint und Dritte beim Pendellauf und wurde insgesamt Sechste.